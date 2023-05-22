Спецкорр РИА Новости демонстрирует уникальные кадры с верхушки многоэтажки в укрепрайоне «Самолёт» в Артёмовске (Бахмуте) — именно этот район стал последним, откуда были выбиты украинские боевики, что и ознаменовало полное освобождение города.