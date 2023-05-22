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Уникальные кадры из укрепрайона «Самолёт» в Артёмовске — последнего, где оставались ВСУ до освобождения города (ВИДЕО)

Уникальные кадры из укрепрайона «Самолёт» в Артёмовске — последнего, где оставались ВСУ до освобождения города (ВИДЕО)

Спецкорр РИА Новости демонстрирует уникальные кадры с верхушки многоэтажки в укрепрайоне «Самолёт» в Артёмовске (Бахмуте) — именно этот район стал последним, откуда были выбиты украинские боевики, что и ознаменовало полное освобождение города.

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