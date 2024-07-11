Британские СМИ удалены новости о романе принца Уильяма.

Британские таблоиды удалили новости о возможном романе принца Уильяма с маркизой Чолмондели. По данным таблоида New York Vulture, ранее в СМИ обсуждались слухи о предполагаемой связи принца с аристократкой Роуз Хэнбери, а также о их возможном внебрачном ребенке.