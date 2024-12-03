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Взрыв на АЗС под Новосибирском: что известно о случившемся

Взрыв на АЗС под Новосибирском: что известно о случившемся

Подробности мощного взрыва в Новосибирской области, произошедшего накануне, 2 декабря. На одной из заправок города Искитим вспыхнули резервуары с топливом как раз в тот момент, когда туда подъехал бензовоз.

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