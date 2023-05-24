Федеральное агентство новостей №1

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Мультфильм по игре Super Mario Bros стал третьей самой кассовой анимационной лентой в истории

Мультфильм по игре Super Mario Bros стал третьей самой кассовой анимационной лентой в истории

Анимационный фильм «Братья Супер Марио в кино», снятый на основе культовой игры Super Mario, стал третьим самым кассовым мультфильмом в истории кино.

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