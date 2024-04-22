В Китае отказались вступать в «холодную или горячую» войну с другими странами

Однако нарушать суверенитет страны Пекин не позволит. Китай не намерен воевать с другими странами. Пекин уважает мир, заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, передает «РИА Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии