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Минфин Ирана: республика и РФ заинтересованы, чтобы Тегеран стал экономическим хабом

Минфин Ирана: республика и РФ заинтересованы, чтобы Тегеран стал экономическим хабом

Руководитель министерства экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что республика и Российская Федерация заинтересованы в том, чтобы Тегеран стал стратегическим экономическом хабом, стороны достигли полного консенсуса по этому вопросу.

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