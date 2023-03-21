Минфин Ирана: республика и РФ заинтересованы, чтобы Тегеран стал экономическим хабом

Руководитель министерства экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что республика и Российская Федерация заинтересованы в том, чтобы Тегеран стал стратегическим экономическом хабом, стороны достигли полного консенсуса по этому вопросу.
Руководитель министерства экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что республика и Российская Федерация заинтересованы в том, чтобы Тегеран стал стратегическим экономическом хабом, стороны достигли полного консенсуса по этому вопросу.
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