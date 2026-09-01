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62ИНФО | Новости Рязани

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90 пенсионеров, у которых родились дети, получают выплаты в Рязанской области

90 пенсионеров, у которых родились дети, получают выплаты в Рязанской области

В Рязанской области действует доплата для пенсионеров, у которых уже после назначения пенсии появились дети.

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