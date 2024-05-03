Врач Савкина: способность белковой еды гнить в кишечнике – это миф

Врач Марина Савкина прокомментировала утверждения о возможном гниении еды в пищеварительном тракте. Врач Савкина констатировала, что способность еды гнить в кишечнике – это миф, такой гнилостный процесс невозможен просто физиологически «Процесс гниения еды в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) невозможен, так как она расщепляется ферментами человека еще до встречи с микроорганизмами, обитающими в толстом кишечнике», - отметила специалист.