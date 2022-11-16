Премьер Венгрии созвал Совбез из-за остановки нефтепровода «Дружба»

Текст: Антон Никитин Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности в связи с остановкой работы нефтепровода «Дружба», сообщил пресс-секретарь правительства Золтан Ковач.
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