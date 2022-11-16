Позитив для оптимистов

3 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Михайлов
    «Мужа люблю, но секса не хочу» - а по-моему не надо лгать самой себе: любовь прошла, завяли помидоры.Скучный секс. Поч...
  • Владимир Соловьев
    Как у Высоцкого: " И такое рассказал байден  китайскому лидеру, ну, до того "красиво"!" Вот, мол, перед тобой, золота...Байден не смог из...

Премьер Венгрии созвал Совбез из-за остановки нефтепровода «Дружба»

Премьер Венгрии созвал Совбез из-за остановки нефтепровода «Дружба»

Текст: Антон Никитин   Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности в связи с остановкой работы нефтепровода «Дружба», сообщил пресс-секретарь правительства Золтан Ковач.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх