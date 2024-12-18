🔴В отставку ушел военный комиссар Омской области Мешавкин. На этом посту он отработал четыре года. Подробнее в этом материале.
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🔴В отставку ушел военный комиссар Омской области Мешавкин. На этом посту он отработал четыре года. Подробнее в этом материале.