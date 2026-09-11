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Иран пытается оживить морской экспорт нефти

Иран пытается оживить морской экспорт нефти На фоне перебоев с морским экспортом иранской нефти Тегеран временно отменил 10-процентный сбор для иностранных судов, перевозящих нефть, газ и нефтепродукты.

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