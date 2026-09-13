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Царьград

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Юрий Юрин сообщил о гибели мужчины под плитой в Саратовской области

Юрий Юрин сообщил о гибели мужчины под плитой в Саратовской области

В Саратовской области, в ходе разборки здания на улице 50 Лет Октября, плитой придавило двух мужчин. Один из них, 2004 года рождения, погиб, второй госпитализирован.

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