Юрий Юрин сообщил о гибели мужчины под плитой в Саратовской области

В Саратовской области, в ходе разборки здания на улице 50 Лет Октября, плитой придавило двух мужчин. Один из них, 2004 года рождения, погиб, второй госпитализирован.
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