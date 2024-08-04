Александр Дубинский: Финансовые резервы уходят в песок. Тенденция – угрожающая

За июль Нацбанк спалил на «поддержку» курса 3,16 млрд. $ — по 800 млн. в неделю. При этом резервы явно уходят в песок – на конец года Минфин ожидает курс не ниже 42 грн/$, то есть девальвация продолжится.
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