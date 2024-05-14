«Мы всё делаем правильно и победим»

На донецком направлении наши войска после освобождения Авдеевки продолжают продвигаться вперед. Противник пытается удержаться на рубежах обороны за городом, бросает в бой резервы и западную технику, но остановить дальнейшее наступление не может.
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