Зампред комитета ТПП ожидает прекращения поставок газа через Украину

Самый надежный на сегодняшний день маршрут поставок российского природного газа в Европу - это «Турецкий поток», заявил зампред комитета по газомоторному топливу Торгово-промышленной палаты Виктор Тарусин.
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