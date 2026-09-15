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Магнитные импульсы перепрограммировали иммунные клетки против рака груди

Магнитные импульсы перепрограммировали иммунные клетки против рака груди

Исследователи Национального университета Сингапура (NUS) разработали метод лечения рака молочной железы, основанный на коротких воздействиях магнитного поля.

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