Магнитные импульсы перепрограммировали иммунные клетки против рака груди

Исследователи Национального университета Сингапура (NUS) разработали метод лечения рака молочной железы, основанный на коротких воздействиях магнитного поля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП Трамп нашёл спосо...
- ВМ Госдума поддержал...
- АЗ Зеленский готовит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым