Кипшидзе: злодеяния против церкви на Украине носят сатанинский характер

Захват храма Рождества Пресвятой Богородицы в Заставне Черновицкой области на западе Украины – это далеко не первый раз, когда представители раскольников, которых поддерживают националисты, продолжают уничтожать Украинскую Православную церковь (УПЦ).
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