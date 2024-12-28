Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Трамп попросил Верховный суд США приостановить запрет на TikTok

Избранный президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой приостановить действие закона, который грозит запретом TikTok в США с 19 января, если китайская материнская компания ByteDance не продаст свое популярное приложение.

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