Трамп попросил Верховный суд США приостановить запрет на TikTok

Избранный президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд с просьбой приостановить действие закона, который грозит запретом TikTok в США с 19 января, если китайская материнская компания ByteDance не продаст свое популярное приложение.
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