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Штормовое предупреждение объявили на трассах Новосибирской области

Штормовое предупреждение объявили на трассах Новосибирской области

Водителей предупредили о сильных метелях и ухудшении видимости из-за мокрого снега.ФКУ "Сибуправтодор" объявил штормовое предупреждение на трассах Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областей в выходные 25 и 26 ноября.

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