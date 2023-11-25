Штормовое предупреждение объявили на трассах Новосибирской области

Водителей предупредили о сильных метелях и ухудшении видимости из-за мокрого снега.ФКУ "Сибуправтодор" объявил штормовое предупреждение на трассах Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областей в выходные 25 и 26 ноября.