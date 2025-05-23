Гинер о Чалове в ПАОК: «Предупреждал: «Федя, не делай этого». Хозяин клуба сказал: «Женя, если ты против перехода – тема закрыта». Я ответил: «Нет! Раз он хочет – пускай»

Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА в августе 2024-го, подписав 3-летний контракт. – Удивились, что он в Греции скис? – А я его предупреждал: «Федя, не делай этого.
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