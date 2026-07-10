Germany Inks Deal To Buy US Tomahawks, Filling Long-Range Capability Gap German Chancellor Friedrich Merz newly announced Thursday that his government has struck a deal with the United States to buy American-made Tomahawk cruise missiles and station them in Germany.
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