«И Бастрыкин бессилен!»: одарившую таджиков-аферистов квартирой главу Мытищ Купецкую поставили в пример россиянам

Вячеслав Дегтярев немного уточнений - она была советником мера Климовска - 10тыс. предпринимателей лишились бизнеса - его по надуманным причинам переоформляли на главу Климовска и его доверенных лиц - его посадили и всё конфисковали в пользу государства - Купецкая вышла сухой из этой ситуации - её взял к себе мэр Подольска Жариков - там та же схема против предпринимателей - 12000банкротов сделала - заодно была советником Чеховского мэра - 8000банкротов - чеховский сидит с конфискатом, - Жарикова переводят мэром Серпухова а потом переводят в Саратов пока не утихнет открытое на него дела, на его место назначают Купецкую - где она по той же схеме банкротит 7500 предпринимателей и оформляет их потерянный бизнес на Кремлёва Умара через подставных лиц - ну а далее её назначают мэром Мытищ где она по отработанной схеме банкротит мытищинский бизнес, контролировал это её зам Сотник (сидит) и везде она выходила и выходит сухой из воды..........

Вячеслав Дегтярев немного уточнений - она была советником мера Климовска - 10тыс. предпринимателей лишились бизнеса - его по надуманным причинам переоформляли на главу Климовска и его доверенных лиц - его посадили и всё конфисковали в пользу государства - Купецкая вышла сухой из этой ситуации - её взял к себе мэр Подольска Жариков - там та же схема против предпринимателей - 12000банкротов сделала - заодно была советником Чеховского мэра - 8000банкротов - чеховский сидит с конфискатом, - Жарикова переводят мэром Серпухова а потом переводят в Саратов пока не утихнет открытое на него дела, на его место назначают Купецкую - где она по той же схеме банкротит 7500 предпринимателей и оформляет их потерянный бизнес на Кремлёва Умара через подставных лиц - ну а далее её назначают мэром Мытищ где она по отработанной схеме банкротит мытищинский бизнес, контролировал это её зам Сотник (сидит) и везде она выходила и выходит сухой из воды..........