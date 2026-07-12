В статье опущен очень значимый факт: Тахмина была служанкой в доме Купецкой еще в Серпухове, а затем со всем семейством переехала к новому местожительству Купецкой, ставшей мэром Мытищ, потому и получила «премию» из бюджета за старательное домработничество у барыни.
«И Бастрыкин бессилен!»: одарившую таджиков-аферистов квартирой главу Мытищ Купецкую поставили в пример россиянам
Комментарии
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Вячеслав Дегтярев
немного уточнений - она была советником мера Климовска - 10тыс. предпринимателей лишились бизнеса - его по надуманным причинам переоформляли на главу Климовска и его доверенных лиц - его посадили и всё конфисковали в пользу государства - Купецкая вышла сухой из этой ситуации - её взял к себе мэр Подольска Жариков - там та же схема против предпринимателей - 12000банкротов сделала - заодно была советником Чеховского мэра - 8000банкротов - чеховский сидит с конфискатом, - Жарикова переводят мэром Серпухова а потом переводят в Саратов пока не утихнет открытое на него дела, на его место назначают Купецкую - где она по той же схеме банкротит 7500 предпринимателей и оформляет их потерянный бизнес на Кремлёва Умара через подставных лиц - ну а далее её назначают мэром Мытищ где она по отработанной схеме банкротит мытищинский бизнес, контролировал это её зам Сотник (сидит) и везде она выходила и выходит сухой из воды..........
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4 н.
Вячеслав Дегтярев
немного уточнений - она была советником мера Климовска - 10тыс. предпринимателей лишились бизнеса - его по надуманным причинам переоформляли на главу Климовска и его доверенных лиц - его посадили и всё конфисковали в пользу государства - Купецкая вышла сухой из этой ситуации - её взял к себе мэр Подольска Жариков - там та же схема против предпринимателей - 12000банкротов сделала - заодно была советником Чеховского мэра - 8000банкротов - чеховский сидит с конфискатом, - Жарикова переводят мэром Серпухова а потом переводят в Саратов пока не утихнет открытое на него дела, на его место назначают Купецкую - где она по той же схеме банкротит 7500 предпринимателей и оформляет их потерянный бизнес на Кремлёва Умара через подставных лиц - ну а далее её назначают мэром Мытищ где она по отработанной схеме банкротит мытищинский бизнес, контролировал это её зам Сотник (сидит) и везде она выходила и выходит сухой из воды..........
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4 н.
лилия дрогочинская
Даааа... ОНО не тонет...как же все это мерзко!...
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3 н.
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