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Election Officials Face Torrent of Threats

“With less than two weeks until Election Day, law enforcement officials are confronting a rising wave of threats to election workers and political activists in a presidential contest hurtling toward a bitterly contentious coda and a potentially unsettled aftermath,” the New York Times reports.

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