Election Officials Face Torrent of Threats

“With less than two weeks until Election Day, law enforcement officials are confronting a rising wave of threats to election workers and political activists in a presidential contest hurtling toward a bitterly contentious coda and a potentially unsettled aftermath,” the New York Times reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)