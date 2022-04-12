СК назначил проверку после повреждения железной дороги в Белгородской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку повреждения железной дороги в Белгородской области, заниматься этим расследованием будет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку повреждения железной дороги в Белгородской области, заниматься этим расследованием будет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
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