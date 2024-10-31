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Здравствуй, Осень золотая

Здравствуй, Осень золотая

Сегодня, у детей вторых младших группы №4 и №6 было проведено музыкальное развлечение ´Здравствуй, Осень Золотая!!!´На празднике осени дети узнали много нового об осенних приметах, пели песни об осени, отгадывали осенние загадки, рассказывали стихи об осени, урожае, играли в интересные игры.

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