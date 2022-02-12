Ещё 9 необычных магазинов планеты

Люстра из вешалок, изогнутый эскалатор, фигура Хищника и многое другое!Эта люстра в магазине одежды сделана из вешалокЭтот комиссионный магазин раньше был боулинг-клубом«В местном хозяйственном магазине есть эти фигуры Чужого и Хищника»Магазин на колесах BookTruckМагазин, в котором продаются только фиолетовые вещиВ этом магазине продаются буквально тысячи фильмов, записанных на VHS-кассетыВ торговом центре в Сингапуре есть изогнутый эскалатор«Была в магазине в Лондоне, где все вокруг движется: растения, бабочки, змеи, крокодилы»Торговый центр в Сингапуре с водопадом и лодкамиБонус: если вам грустно, вспомните о собаке, которая владеет магазином в ТокиоЧитать далее →.