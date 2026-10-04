16-летняя девушка погибла в ДТП с пьяным водителем в Нижнеудинском районе

В Нижнеудинском районе в ДТП погибла 16-летняя пассажирка. Сегодня около 3:35 у села Худоеланское 24-летний водитель «Тойота Камри» в состоянии опьянения наехал на стоявший у кафе грузовик «Mercedes-Benz Actros».