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Иркутск Сегодня

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16-летняя девушка погибла в ДТП с пьяным водителем в Нижнеудинском районе

В Нижнеудинском районе в ДТП погибла 16-летняя пассажирка. Сегодня около 3:35 у села Худоеланское 24-летний водитель «Тойота Камри» в состоянии опьянения наехал на стоявший у кафе грузовик «Mercedes-Benz Actros».

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