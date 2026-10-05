"Совершенно секретно": как в России охраняют гостайну и что грозит за ее разглашение

Сегодня в России придают особое значение защите и охране государственной тайны. В условиях специальной военной операции и многочисленных попыток противника получить "чувствительную" информацию лицам, охраняющим секретные сведения, важно не допускать утраты их носителей и строго исполнять законодательство Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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