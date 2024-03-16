В скандальном деле о групповом сексе с 11-летней девочкой появились новые фигуранты Алиса БронскаяВ результате скандального инцидента с зафиксированным на видео групповым сексом между тремя восьмиклассниками и 11-летней девочкой в Первоуральске, Свердловская область, было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования.