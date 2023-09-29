Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

154 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    "когда этих людей найдут, их задержат,"серьезно?⁉️ даже если это мигранты?! .⁉️.. тогда, наверное, не найдут...😱Ночью накануне от...
  • Владимир Акулов
    СИЛА ВОЛИ - способность делать , что надо и что ПРАВИЛЬНО , а не то , что хочется... Некоторые...А у Вас есть сила...
  • Надежда Иванова
    Хотелось, чтобы нашли и на перевоспитание в боевую зону СВО, этих СВОЛОЧЕЙ!!!Ночью накануне от...

В Боровичском районе легковой автомобиль превратился в груду металла

В Боровичском районе легковой автомобиль превратился в груду металла

По информации пресс-службы Управления ГИБДД по Новгородской области, 28 сентября в Новгородской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим – женщиной-водителем автомобиля Lada Kalina.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх