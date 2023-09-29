В Боровичском районе легковой автомобиль превратился в груду металла

По информации пресс-службы Управления ГИБДД по Новгородской области, 28 сентября в Новгородской области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим – женщиной-водителем автомобиля Lada Kalina.
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