Взорвавшему автомобиль офицера ВС РФ сократили срок лишения свободы Решением Апелляционного военного суда покушавшемуся на офицера ВС РФ Евгению Серебрякову* сокра.
Комментарии
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Сергей
С какого перепугу?
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1 м.
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Взорвавшему автомобиль офицера ВС РФ сократили срок лишения свободы Решением Апелляционного военного суда покушавшемуся на офицера ВС РФ Евгению Серебрякову* сокра.
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