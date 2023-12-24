Рэпер Канье Уэст сделал репост рекламы с Ералашем из «Слова пацана»

В соцсетях рэпера Канье Уэста появился репост рекламы, в которой снялся актер Ярослав Могильников. Артист, получивший известность после роли Ералаша в сериале «Слово пацана», позирует на кадре в футболке с изображением нового альбома рэпера Vultures.
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