Рэпер Канье Уэст сделал репост рекламы с Ералашем из «Слова пацана»

В соцсетях рэпера Канье Уэста появился репост рекламы, в которой снялся актер Ярослав Могильников. Артист, получивший известность после роли Ералаша в сериале «Слово пацана», позирует на кадре в футболке с изображением нового альбома рэпера Vultures.