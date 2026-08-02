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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА не предложил новый контракт защитнику Холлоуэллу из-за лимита на легионеров. Клуб хочет подписать центра на 5-ю вакансию («Сила спорта»)

Защитник Мак Холлоуэлл не будет выступать за ЦСКА в новом Фонбет Чемпионате КХЛ, сообщает «Сила спорта».

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