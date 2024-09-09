Аналитик Латифоглу заявил о скором выходе Турции из НАТО AlexCoderАналитик Латифоглу заявил о скором выходе Турции из НАТО AlexCoder Государство могут выдворить из Альянса Намерение Турции вступить в БРИКС обязательно приведет к тому, что страна либо самостоятельно, либо по принуждению покинет НАТО.