Аналитик Латифоглу заявил о скором выходе Турции из НАТО AlexCoderАналитик Латифоглу заявил о скором выходе Турции из НАТО AlexCoder Государство могут выдворить из Альянса Намерение Турции вступить в БРИКС обязательно приведет к тому, что страна либо самостоятельно, либо по принуждению покинет НАТО.
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