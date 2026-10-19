Власти французской столицы ввели комендантский час на площади Республики, находящейся на стыке третьего, десятого и одиннадцатого округов, а также на ряде улиц в квартале Ле-Аль в первом округе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Офицеры НАТО верн...
- ГБ ВСУ жестко заплат...
- ГБ В Чернигове украи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым