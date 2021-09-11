Нуланд подтвердила готовность США участвовать в переговорах по Донбассу – но пока не знает, как это сделать

Виктория Нуланд – заместитель госсекретаря, курирующая вопросы Украины в Госдепе – заявила о том, что США готовы поддержать различные форматы переговорного процесса по Донбассу, однако пока не видит способов того, как именно это можно осуществить.
Виктория Нуланд – заместитель госсекретаря, курирующая вопросы Украины в Госдепе – заявила о том, что США готовы поддержать различные форматы переговорного процесса по Донбассу, однако пока не видит способов того, как именно это можно осуществить.
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