Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Побег Нурмагомедова, арест по делу о терроризме тренера сборной РФ по борьбе - что еще нужно, чтобы власть поняла что нас готовятся убивать?

Побег Нурмагомедова, арест по делу о терроризме тренера сборной РФ по борьбе - что еще нужно, чтобы власть поняла что нас готовятся убивать?

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие заметили, что фигурантами криминальных сводок зачастую становятся хорошо подготовленные спортсмены из числа представителей национальных меньшинств и мигрантов.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
но прежде чем прийти в госдуру  они нас всех или убьют или покалечат!!!
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13 час.
Н
Николай
&quot;...все клубы ММА - рассадник бандитизма и терроризма...&quot; - с языка сняли!!!
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12 час.
Володя Норенко
Какой народ такое и правительство.
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12 час.

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