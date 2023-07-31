Дом народного единства в Нижнем Новгороде не пустил горожан с детьми переждать ураган
Юрий Кот
Похоже, не пускать простых граждан куда-либо становится недоброй традицией и свидетельством времени.
Комментарии
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Тут, вообще, непонятная организация. Я про такое и не слышал раньше. Не понятны её цели и задачи. Возможно, это просто частная лавочка, типа, рога и копыта, по распилу бюджетных средств.
Он то выбрал капитализм, а ему, тихой сапой, подсунули феодализм.
После рабовладельческого коммунизма, феодализм, несомненно, это следующая ступень развития.
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