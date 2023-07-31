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Дом народного единства в Нижнем Новгороде не пустил горожан с детьми переждать ураган

Дом народного единства в Нижнем Новгороде не пустил горожан с детьми переждать ураган

Юрий Кот Похоже, не пускать простых граждан куда-либо становится недоброй традицией и свидетельством времени.

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Комментарии
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Платон Платонов
Тут, вообще, непонятная организация. Я про такое и не слышал раньше. Не понятны её цели и задачи. Возможно, это просто частная лавочка, типа, рога и копыта, по распилу бюджетных средств.
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9 час.
Александр Рожков
Он то выбрал капитализм, а ему, тихой сапой, подсунули феодализм.
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7 час.
Платон Платонов
После рабовладельческого коммунизма, феодализм, несомненно, это следующая ступень развития.
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6 час.

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