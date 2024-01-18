Министр Решетников рассказал о планах обогнать экономику Японии

По его словам, достичь этого удастся при сохранении годового роста не ниже 2% ВВП Россия может обогнать экономику Японии в течение трех-четырех лет, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента с правительством.
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