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США продавили Израиль. Война ЦАХАЛ будет вдолгую

США продавили Израиль. Война ЦАХАЛ будет вдолгую

Под давлением США Израиль вносит изменения в свой план наземной операции в секторе Газа. Теперь она превратилась в "нечто иное" и может продлиться дольше, чем предполагалось изначально, сообщило агентство Bloomberg.

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