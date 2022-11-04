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Как я экономлю время и деньги на закупке стройматериалов

Как я экономлю время и деньги на закупке стройматериалов

Занимаюсь строительством частных объектов и некоторыми видами ремонтных работ. Из-за большого количества заказов и разных видов хлопот, которые я на себя беру, совершенно не хватает времени на поездки по строительным магазинам и складам для закупки материалов.

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