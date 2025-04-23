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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» проиграл два матча подряд впервые с весны 2023 года. Дальше – «Рома» Раньери

Команда Симоне Индзаги в среду была разгромлена «Миланом» (0:3) в Кубке Италии. 20 апреля она уступила «Болонье» (0:1) в Серии А.

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