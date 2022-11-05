«МК»: жители Киева начали диктовать собственные условия местным властям

Жители Киева начали диктовать свои условия местным властям. Так, киевляне потребовали, чтобы администрация города оборудовала мобильные кухни, бани и прачечные на фоне массовых отключений электро- и водоснабжения, пишет «Московский комсомолец».
Жители Киева начали диктовать свои условия местным властям. Так, киевляне потребовали, чтобы администрация города оборудовала мобильные кухни, бани и прачечные на фоне массовых отключений электро- и водоснабжения, пишет «Московский комсомолец».
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