В «Ростелекоме» прокомментировали ухудшение работы YouTube в России

Все дело в оборудовании В «Ростелекоме» рассказали о технических проблемах в работе принадлежащего компании Google оборудования, используемого на сетевой инфраструктуре, что может повлиять на качество работы YouTube.
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