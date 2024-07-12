НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

92 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    и у кого же "выкупил" этот недохудожник столь знаменитую икону?Художник Никас Са...
  • Ольга Петровская
    Кто бы самого кравцова на профпригодность  проверил.а не забитых отчетностями и совещаниями учителей.еще бы пересмотр...«Это саботаж како...
  • Александр Леушин
    Могут же написать хоть что-то приятное.Петербургский суд...

В «Ростелекоме» прокомментировали ухудшение работы YouTube в России

В «Ростелекоме» прокомментировали ухудшение работы YouTube в России

Все дело в оборудовании В «Ростелекоме» рассказали о технических проблемах в работе принадлежащего компании Google оборудования, используемого на сетевой инфраструктуре, что может повлиять на качество работы YouTube.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх