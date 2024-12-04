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Возможности русских бронебойных снарядов калибром 6-9 дм в сражениях Русско-японской войны

Возможности русских бронебойных снарядов калибром 6-9 дм в сражениях Русско-японской войны

В данной статье я представляю расчёты дистанций поражения японских кораблей отечественными бронебойными снарядами калибром 6-9 дм.

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