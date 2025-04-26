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Мощные трубы Газпрома, или как Россия решила старую проблему СССР

Мощные трубы Газпрома, или как Россия решила старую проблему СССР

Незамеченной прошла новость об очередном архиважном русском рекорде. Газпром на участке Белогорск — Хабаровск кладёт трубы, рассчитанные на давление в 150 атмосфер (ссылка).

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Комментарии
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Александр
Ну конечно.Трубы и станки покупали у буржуев благодаря социализму.А свои станки и свои трубы стали делать вопреки нынешнему строю в России.
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12 час.
Ингерман Ланская
тут некто под ником &quot;Иван Агеев&quot; несколько дней кряду орал, лупя себя пяткой в свою впалую грудь, что в совдепии для нефтегазопроводов сами делали большие трубы и на этих трубах работяги всем рейганам рисовали &quot;фак&quot; - мол, мы - савейские Всё магём!!!
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7 час.
NZ
N Z
Уже где-то я писал… Если китайцы будут себя плохо вести, то как пневмопочтой можно отправить пару дивизий в тыл врага. Жалко без танков. Опыт есть, развиваем возможности!
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1 час.
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