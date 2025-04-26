Незамеченной прошла новость об очередном архиважном русском рекорде. Газпром на участке Белогорск — Хабаровск кладёт трубы, рассчитанные на давление в 150 атмосфер (ссылка).
Мощные трубы Газпрома, или как Россия решила старую проблему СССР
Комментарии
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Александр
Ну конечно.Трубы и станки покупали у буржуев благодаря социализму.А свои станки и свои трубы стали делать вопреки нынешнему строю в России.
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12 час.
Ингерман Ланская
тут некто под ником "Иван Агеев" несколько дней кряду орал, лупя себя пяткой в свою впалую грудь, что в совдепии для нефтегазопроводов сами делали большие трубы и на этих трубах работяги всем рейганам рисовали "фак" - мол, мы - савейские Всё магём!!!
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7 час.
NZ
N Z
Уже где-то я писал… Если китайцы будут себя плохо вести, то как пневмопочтой можно отправить пару дивизий в тыл врага. Жалко без танков. Опыт есть, развиваем возможности!
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1 час.
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