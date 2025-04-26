Мощные трубы Газпрома, или как Россия решила старую проблему СССР

Александр Ну конечно.Трубы и станки покупали у буржуев благодаря социализму.А свои станки и свои трубы стали делать вопреки нынешнему строю в России.

Ингерман Ланская тут некто под ником "Иван Агеев" несколько дней кряду орал, лупя себя пяткой в свою впалую грудь, что в совдепии для нефтегазопроводов сами делали большие трубы и на этих трубах работяги всем рейганам рисовали "фак" - мол, мы - савейские Всё магём!!!