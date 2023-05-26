smi.today

4 353 подписчика

Астраханская область завершает программу переселения досрочно

Астраханская область завершает программу переселения досрочно

Астраханская область вошла в число 15 регионов России, которые завершают программу переселения досрочно, об этом 25 мая сообщает управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх