Астраханская область завершает программу переселения досрочно

Астраханская область вошла в число 15 регионов России, которые завершают программу переселения досрочно, об этом 25 мая сообщает управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.
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