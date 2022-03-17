Путин пригласил крымчан поучаствовать в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Президент России Владимир Путин пригласил крымчан присоединиться к форуму «Сильные идеи для нового времени», который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
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