В Мексике рассказали, многим ли удается вырваться из бедности

Три четверти мексиканцев, рожденных в бедных семьях в Мексике, остаются в бедности навсегда, заявил глава Исследовательского центра Espinosa Yglesias (CEY) Хулио Серрано Эспиноса на семинаре «30 лет финансового кризиса 1994–1995 годов», 23 февраля пишет La Jornada.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии