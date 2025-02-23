В Мексике рассказали, многим ли удается вырваться из бедности

Три четверти мексиканцев, рожденных в бедных семьях в Мексике, остаются в бедности навсегда, заявил глава Исследовательского центра Espinosa Yglesias (CEY) Хулио Серрано Эспиноса на семинаре «30 лет финансового кризиса 1994–1995 годов», 23 февраля пишет La Jornada.