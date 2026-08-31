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Царьград

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Парки и зоны отдыха. Drivee изучил, куда люди ездили отдыхать летом 2026 года

Парки и зоны отдыха. Drivee изучил, куда люди ездили отдыхать летом 2026 года

Почти половина поездок к местам отдыха ведёт в городской парк культуры, а доля междугородних поездок за лето выросла в 1,33 раза.

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